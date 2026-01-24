Эксперт рассказал об опасностях теплого воздуха из кондиционера зимой

Теплый воздух от кондиционера может таить в себе неочевидные, но серьезные риски. И главный из них — не в температуре, а в качестве самого воздуха. Об этом рассказал эксперт телеканала «Доктор», врач-терапевт Святослав Крупенин.

Фото: Freepik / автор lifeforstock

Многие ошибочно полагают, что основную опасность несет именно тип обогревателя. Однако, по словам специалиста, корень проблемы глубже.

«Давайте сразу определимся — зимой воздух в помещениях всегда сухой вне зависимости от того, чем мы греем помещение: обычными батареями, теплым полом или современной сплит-системой. Это происходит потому, что при повышении температуры влаговпитывающая способность воздуха увеличивается и относительная влажность уменьшается», — объясняет Крупенин.

К сухости от нагрева добавляется и «исходный материал» — холодный уличный воздух, который изначально не способен удерживать много влаги. В результате в квартире мы получаем воздух с крайне низкой относительной влажностью. И это не просто дискомфорт, а прямая угроза здоровью.

Первыми на атаку сухого воздуха реагируют кожа и слизистые оболочки.

«Основной проблемой является сухость кожи и слизистых. Проявляется это шелушением, раздражением, зудом и трещинами как на коже, так и и на губах», — говорит терапевт.

Но куда серьезнее процессы, которые мы не видим. Слизистая носа и горла — наш естественный защитный барьер против вирусов и бактерий. Когда она пересыхает, ее защитные функции резко снижаются.

«Иссушение слизистых оболочек дыхательных путей приводит к ослаблению их защитных функций, снижению местного иммунитета, что повышает риски респираторных заболеваний. Причем не только острых, также могут обостряться и хронические заболевания», — подчеркивает Крупенин.

Кроме того, сухой воздух может нарушать сон и провоцировать храп из-за отека и сухости в носоглотке.

Если сухость — общая беда всех видов отопления, то у кондиционера есть своя «фирменная» опасность. Речь о состоянии его внутренностей.

«В кондиционере есть фильтры, которые помогают очищать воздух от пыли и аллергенов, но если их своевременно не очищать должным образом, тогда уже именно эти фильтры становятся источником микробов и аллергий», — предупреждает врач.

Внутри прибора создается идеальная среда для размножения микроорганизмов: влага от конденсата, тепло и органическая грязь, которая служит пищей.

«Среди микроорганизмов могут размножиться и достаточно опасные возбудители атипичной пневмонии, болезни легионеров, а также грибковых инфекций. Поэтому так важно своевременно обслуживать кондиционер», — акцентирует внимание Крупенин.

Получается, что устройство, призванное улучшить микроклимат, может начать распылять в воздух опасные бактерии и споры.

Использовать кондиционер зимой можно, но важно делать это с умом. Врач выделяет несколько ключевых правил, пишет Газета.Ru.

Главное — чистота. «Основным и самым важным правилом при использовании кондиционера будет его своевременная очистка, фильтры нужно мыть не реже одного раза в две недели», — настаивает терапевт.

Контролируйте влажность. Нормальный показатель — 40-60%. Для людей с респираторными проблемами лучше держаться верхней границы, 50-60%. Если воздух суше, используйте увлажнители или простые методы вроде развешивания влажных полотенец.

Избегайте прямого потока. Не сидите и не спите под струей теплого воздуха. Это усиливает местное пересушивание кожи и слизистых.

Не забывайте проветривать. Это необходимо для притока кислорода и снижения концентрации возможных микроорганизмов в воздухе.

Заботьтесь о себе. При сухости кожи и губ используйте увлажняющие кремы и гигиенические помады. Следите за питьевым режимом, чтобы поддерживать баланс влаги в организме изнутри.

Игнорирование простых правил эксплуатации и очистки кондиционера превращает полезный прибор в фактор риска для здоровья. Своевременный уход за техникой, контроль влажности и внимательное отношение к собственным ощущениям — вот три кита, на которых держится безопасный и комфортный микроклимат в доме зимой. Как следует из рекомендаций терапевта, ключ к безопасности — не отказываться от кондиционера, а использовать его осознанно: регулярно мыть фильтры, не забывать проветривать и следить, чтобы влажность в комнате оставалась в комфортных для слизистых пределах — от 40 до 60%.