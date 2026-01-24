Звезду сериала «Солдаты» госпитализировали с осложнённой катарактой

Звезду сериала «Солдаты» Алексея Маклакова госпитализировали из-за проблем со зрением. У 63-летнего актёра нашли осложнённую катаракту и отправили в стационар на обследование, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Леан-М

Легендарный прапорщик Шматко пожаловался на пелену перед глазами, двоение и ореолы вокруг света по вечерам. Ему стало трудно читать сценарии и работать с мелким текстом. Врачи расширили зрачки каплями, проверили глазное дно и измерили давление. Не исключают операцию по замене хрусталика.

Маклаков известен по ролям в «Солдатах», «ДМБ», «Ёлках», «Майоре Громе» и других кинокартинах.