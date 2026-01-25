 
Общество

С 1 февраля максимальный размер пособия по безработице составит 15,8 тысячи рублей

0

Максимальный размер пособия по безработице после индексации 1 февраля составит 15,8 тысячи рублей. Соответствующий проект постановления правительства представили на общественное обсуждение в январе, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Будут проиндексированы выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по уходу за ребенком, ежемесячная страховая выплата, пособие по безработице и другие меры социальной поддержки», - отметили в министерстве.

Как ранее пояснил ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок, с 1 февраля размер пособия по безработице будет проиндексирован по уровню инфляции за прошлый год, которая составила 5,6%, пишет ТАСС.

Хотя официальных значений нового максимального размера пособия еще нет, можно рассчитать, что они составят порядка 15 886 рублей за первые три месяца и 6 209 рублей за следующие три месяца, сказал Виктор Ляшок.  

