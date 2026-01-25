 
Общество

Михаил Ведерников пожелал псковским студентам найти свое призвание и реализовать мечты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил молодежь с Днем российского студенчества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Сегодня в Псковской области учатся более 20 тысяч инициативных, энергичных и целеустремленных молодых людей. Рад отметить, что наши студенты, наша молодежь — это поколение созидателей. Вы выходите за рамки учебных аудиторий и программ и самостоятельно меняете жизнь вокруг, участвуя в конкурсах, федеральных проектах, социальных инициативах, воплощая в жизнь смелые идеи», — подчеркнул Михаил Ведерников.

По словам губернатора, современные технологии, доступ к знаниям, развитая образовательная инфраструктура, поддержка со стороны государства и правительства области открывают перед псковскими студентами большие возможности:

«Мы прилагаем все усилия, чтобы создать для вас достойные условия для учебы, работы и жизни: выплачиваем стипендии по целевым направлениям, обеспечиваем жильем начинающих специалистов, поддерживаем молодые семьи, создаем возможности для карьерного и личностного роста. Через несколько лет вы выйдете из стен учебных заведений совсем другими людьми: молодыми специалистами и по-настоящему взрослыми людьми, со своими убеждениями, взглядами и принципами».

Михаил Ведерников также пожелал псковским студентам найти свое призвание, получить достойное образование, освоить любимую профессию и реализовать все свои цели.

«Пусть каждая сессия сдается легко, каждый проект находит поддержку, а все ваши мечты превращаются в реальные достижения. Верьте в себя, в Псковскую область и в нашу страну! И все у вас получится! С праздником!», — заключил губернатор.

