 
Общество

В российских школах предложили ввести уроки по сборке беспилотников

0

На уроках по основам безопасности и защиты Родины могут ввести занятия по сборке беспилотников, а также работе с ними. Нововведение прокомментировал заведующий кафедрой «Теория и методика компьютерного спорта, шахмат и цифровых технологий» Российского университета спорта (ГЦОЛИФК) Михаил Новосёлов. 

Как отметил эксперт, введение в школьную программу занятий, направленных на обучение сборке и управлению дронами, является необходимым. Однако успешность реализации таких программ будет зависеть как от методического наполнения (зависящего, прежде всего, от материально-технических условий), так и от подготовки кадров, пишет RuNews24.ru.

«Наш опыт показал, что применение симуляторов дронов существо снижает срок обучения управлению и количество сломанной техники», — пояснил Новосёлов.

Также ранее сообщалось, что для кабинетов ОБЗР утверждён перечень оборудования из 90 позиций, который включает средства первой помощи и туристического снаряжения, макеты оружия, гранат и приборов ночного видения.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026