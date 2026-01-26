В российских школах предложили ввести уроки по сборке беспилотников

На уроках по основам безопасности и защиты Родины могут ввести занятия по сборке беспилотников, а также работе с ними. Нововведение прокомментировал заведующий кафедрой «Теория и методика компьютерного спорта, шахмат и цифровых технологий» Российского университета спорта (ГЦОЛИФК) Михаил Новосёлов.

Как отметил эксперт, введение в школьную программу занятий, направленных на обучение сборке и управлению дронами, является необходимым. Однако успешность реализации таких программ будет зависеть как от методического наполнения (зависящего, прежде всего, от материально-технических условий), так и от подготовки кадров, пишет RuNews24.ru.

«Наш опыт показал, что применение симуляторов дронов существо снижает срок обучения управлению и количество сломанной техники», — пояснил Новосёлов.

Также ранее сообщалось, что для кабинетов ОБЗР утверждён перечень оборудования из 90 позиций, который включает средства первой помощи и туристического снаряжения, макеты оружия, гранат и приборов ночного видения.