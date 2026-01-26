 
Общество

Достижения клинической иммунологии обсуждают федеральные эксперты на конференции в Пушкинских Горах

0

В Пушкинских Горах проходит XVI Всероссийская школа по клинической иммунологии «Иммунология для врачей». Традиционное мероприятие продлится по 31 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В работе школы примут участие ведущие иммунологи и клиницисты страны. В мероприятии принимают участие порядка 140 человек, из них 15 — академики Российской академии наук (РАН), сообщает газета «Пушкинский край». Кроме того, с докладами выступят специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга, Калининграда, Новосибирска.

В научную программу мероприятия включены лекции и практические семинары по актуальным вопросам клинической и лабораторной иммунологии и иммунотерапии, круглые столы, мастер-классы и симпозиумы. Так, 26 января проходит симпозиум «Актуальные вопросы врождённых дефектов иммунитета». 27 января — симпозиум «Современные подходы к ведению пациентов с иммунодефицитными состояниями».

Также участники обсудят современные методы диагностики и подходы к ведению пациентов с иммунодефицитными состояниями, врожденные дефекты иммунитета и инфекционные патологии, механизмы противовирусного иммунитета, особенности иммунной регуляции женского гомеостаза во время беременности и многое другое.

Мероприятие организует Санкт-Петербургское региональное отделение Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов совместно с Российским научным обществом иммунологов при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Российской академии наук и Роспотребнадзора.

