Александр Козловский поговорил со студентами-аграриями о будущем АПК Псковской области

В Великих Луках состоялась встреча депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единой России» Александра Козловского со студенческим активом Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Для ребят это была возможность услышать разные профессиональные взгляды – от экономики и сельского хозяйства до образования и работы с молодежью, сообщил депутат в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Во встрече также приняли участие ректор академии Юлия Федорова и депутаты областного Собрания – председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов, Татьяна Фомченкова и Елена Даньшова.

В своем приветствии Александр Козловский акцентировал внимание на роли сельскохозяйственной академии в подготовке специалистов для агропромышленного комплекса (АПК).

«Именно здесь начинается профессиональный путь агрономов, инженеров, зоотехников, экономистов, уже сегодня востребованных на предприятиях Псковской области. В регионе работают десятки крупных и средних сельхозпредприятий, которые дают студентам возможности для практики, первого рабочего места и дальнейшего профессионального роста», – пояснил депутат.

Все большее значение приобретает знакомство с реальным производством еще в период учебы, в том числе через участие в акции «Неделя без турникетов», к которой в 2025 году впервые присоединилась и Великолукская сельскохозяйственная академия.

«Агропромышленный комплекс Псковской области развивается: строятся современные молочные комплексы и фермы, внедряются цифровые решения, обновляется техника, растут объемы производства. Это формирует устойчивый спрос на молодых, амбициозных, хорошо подготовленных специалистов», — подчеркнул парламентарий.

Александр Козловский уверен, что государственная поддержка и работа финансовых институтов делают занятость в АПК стабильной и долгосрочной. В регионе действуют и конкретные меры поддержки инициативной молодежи, в том числе грантовый механизм «Агростартап», а также региональные и федеральные конкурсы, позволяющие реализовывать собственные проекты.

Депутат отдельно отметил сотрудничество сельскохозяйственной академии с партией «Единая Россия». В 2025 году именно здесь впервые в масштабах всей страны прошел аграрный диктант, а ректор академии, профессор Юлия Федорова, возглавила Общественный совет партийного проекта «Российское село».

«Это наглядный пример того, как образование, власть и практический сектор объединяются ради развития сельских территорий и создания новых возможностей для молодых специалистов», – отметил Александр Козловский.

В ходе встречи, у депутатов получился живой диалог со студентами и педагогами. Молодежь задавала вопросы, делилась своими планами, рассказывала о практике и видении будущей карьеры. Ребят особенно интересовала возможность прохождения дополнительной практики для закрепления полученных знаний. Отдельно прозвучал запрос на увеличение числа соревнований по пулевой стрельбе в городе, обсуждались вопросы переработки и утилизации отходов, а также применения технологий искусственного интеллекта в сфере агропромышленного комплекса и другие актуальные темы.