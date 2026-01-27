 
Общество

Следствие просит суд продлить арест Льву Шлосбергу*

В Псковский городской суд поступило ходатайство органа следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, которому предъявлено обвинение в публичном распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Рассмотрение ходатайства следователя назначено на 14:30 30 января.

Сейчас политик оставлен в СИЗО по уголовному делу, возбужденному по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, до 2 февраля. 

Напомним, ранее в отношении Шлосберга* был вынесен приговор по уголовному делу о несоблюдению обязанностей иностранного агента. Ему назначили 420 часов обязательных работ. Шлосберг* обжалует это решение, заседание по рассмотрению апелляции отложено до 14:30 5 февраля. 

* Минюстом РФ признан иноагентом, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.

Пресс-портреты

Шлосберг Лев Маркович *

