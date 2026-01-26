Судебное заседание по обжалованию 420 часов обязательных работ Льва Шлосберга* отложено

Судебное заседение по обжалованию решения судьи из мирового судебного участка №38 в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* отложено до 14:30 часов 5 февраля. 5 ноября судья приговорила Шлосберга* к 420 часам обязательных работ за то, что он разместил на своей странице в сети «ВКонтакте» пять видеозаписей без маркировки «иноагент», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

В апелляционной жалобе на 74 листах перечислены 99 нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов, которые, как утверждают в региональном отделении партии, были допущены судом при вынесении приговора.

Лев Шлосберг* и его защитники просят Псковский городской суд отменить обвинительный приговор в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления и вынести оправдательный приговор.

Напомним, апелляция должна была пройти 13 января, но заседание было перенесено из-за не соблюдения процессуальных сроков ознакомления Льва Шлоберга* с постановлением о назначении судебного заседания. А также из-за невозможности одного из адвокатов принять участие в процессе.

Сейчас политик находится в СИЗО по уголовному делу возбужденному по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ - публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. https://pln-pskov.ru/accidents/574124.html

* Минюстом РФ признан иноагентом, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.