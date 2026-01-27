 
Прокурор озвучил новые эпизоды дела экс-ректора ПсковГУ

В ходе судебного заседания по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной прокурор назвал еще несколько эпизодов превышения должностных полномочий, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В числе пострадавших - доцент кафедры экономики, финансов и экономического права Псковского государственного университета, директор института права экономики и управления, ущерб составил 500 тысяч из бюджета ПсковГУ. 

Потерпевшим стал и доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета, а также начальник отдела секретариата и протокола университета.

В ходе судебного заседания по уголовному делу против бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной сторона обвинения продолжает перечислять 16 эпизодов превышения должностных полномочий (статья 286 часть 3 пункт «е» УК РФ).

Ранее стало известно, что бывший ректор ПсковГУ Наталья Ильина, которая находится под домашним арестом, признала вину в полном объеме по всем 17 эпизодам, включая мошенничество и превышение полномочий

