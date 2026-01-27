Благодаря приставам пскович вернул деньги за неудачный ремонт лоджии

После того как подрядчик, взявший 163 тысячи рублей за утепление лоджии, вместо качественной работы оставил трещины, сквозняки и опасную электропроводку, суд встал на сторону потребителя. Мужчине присудили полный возврат средств, компенсацию морального вреда и штраф. Судебные приставы Пскова №2 взяли дело под контроль и добились выплаты возмещения ущерба, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: Архив ПЛН

Житель Псковской области заказал утепление лоджии через «ВКонтакте» — заплатил 163 тысячи рублей, а вместо тепла получил трещины, сквозняки и пол, который «ходит ходуном». Экспертиза подтвердила: вместо обещанного утеплителя использовали пенопласт, датчик тёплого пола установлен криво, а провода проложены без огнезащиты. Когда мужчина потребовал вернуть деньги, подрядчик отказался.

Суд встал на сторону потребителя: договор расторгнут, предприниматель обязан вернуть всю сумму, оплатить демонтаж, компенсировать моральный вред и даже заплатить штраф за отказ решить вопрос добровольно. Подрядчик подал апелляцию, утверждая, что недостатки «устранимы», а утепление лоджии вообще «невозможно». Но суд первой инстанции уже учёл все нюансы — включая переписку в соцсети, где изначально обсуждались материалы. Суд обязал мужчину выплатить 288 тысяч рублей компенсации.

Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов города Пскова №2.

Должника надлежащим образом уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о применении мер принудительного взыскания в случае уклонения от финансовых обязательств, но требования исполнительного документа в установленный законом срок исполнены не были. В рамках принудительного взыскания задолженности гражданину было запрещено совершать регистрационные действия с принадлежащим ему автомобилем и распоряжаться денежными средствами на банковских счетах.

Меры принудительного исполнения привели к тому, что вскоре в подразделение ведомства был предоставлен платежный документ, подтверждающий факт оплаты компенсации в размере 288 тысяч рублей. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.