 
Общество

В Великих Луках в честь 860-летия проведут всероссийскую научную конференцию

0

В 2026 году город воинской славы Великие Луки отметит знаменательную дату — 860-летие со дня первого упоминания в летописи. В рамках праздничных мероприятий 23-24 апреля здесь состоится всероссийская научно-практическая конференция «Город – воин, город – труженик». Об этом сообщило Великолукское городское краеведческое общество в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Великолукское городское краеведческое общество

Мероприятие, посвященное роли городов воинской славы и трудовой доблести в истории России, соберет экспертов со всей страны. Организаторами выступают комитет культуры администрации Великих Лук, Центральная городская библиотека имени М. И. Семевского, Союз краеведов России, Великолукское городское краеведческое общество и местное отделение Российского военно-исторического общества.

Основные темы для обсуждения:

  1. Роль городов воинской славы в истории России: события, факты, процессы;
  2. Роль городов трудовой доблести в истории России: региональный контекст;
  3. Великим Лукам – 860 лет: малоизвестные страницы ратной и трудовой истории;
  4. Современные формы работы по изучению и мемориализации военной и трудовой истории, патриотическому воспитанию (поисковое движение, образовательные проекты, музейная деятельность, выставочные мероприятия и другие).

К участию приглашаются ученые, краеведы, преподаватели образовательных учреждений, специалисты музейного, архивного и библиотечного дела, поискового движения представители государственных, муниципальных, общественных организаций и СМИ.

По итогам конференции будет издан сборник докладов с присвоением ISBN, который также будет размещен в базе РИНЦ.

С подробной информацией и формой заявки можно ознакомиться в официальном сообществе Великолукского городского краеведческого общества. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026