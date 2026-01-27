В Великих Луках в честь 860-летия проведут всероссийскую научную конференцию

В 2026 году город воинской славы Великие Луки отметит знаменательную дату — 860-летие со дня первого упоминания в летописи. В рамках праздничных мероприятий 23-24 апреля здесь состоится всероссийская научно-практическая конференция «Город – воин, город – труженик». Об этом сообщило Великолукское городское краеведческое общество в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Великолукское городское краеведческое общество

Мероприятие, посвященное роли городов воинской славы и трудовой доблести в истории России, соберет экспертов со всей страны. Организаторами выступают комитет культуры администрации Великих Лук, Центральная городская библиотека имени М. И. Семевского, Союз краеведов России, Великолукское городское краеведческое общество и местное отделение Российского военно-исторического общества.

Основные темы для обсуждения:

Роль городов воинской славы в истории России: события, факты, процессы; Роль городов трудовой доблести в истории России: региональный контекст; Великим Лукам – 860 лет: малоизвестные страницы ратной и трудовой истории; Современные формы работы по изучению и мемориализации военной и трудовой истории, патриотическому воспитанию (поисковое движение, образовательные проекты, музейная деятельность, выставочные мероприятия и другие).

К участию приглашаются ученые, краеведы, преподаватели образовательных учреждений, специалисты музейного, архивного и библиотечного дела, поискового движения представители государственных, муниципальных, общественных организаций и СМИ.

По итогам конференции будет издан сборник докладов с присвоением ISBN, который также будет размещен в базе РИНЦ.

С подробной информацией и формой заявки можно ознакомиться в официальном сообществе Великолукского городского краеведческого общества.