Финансирование программы «Развитие здравоохранения» в Псковской области хотят увеличить на 39 млрд рублей

На заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 28 января рассмотрели проект постановления правительства региона, корректирующий госпрограмму «Развитие здравоохранения», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для представления поправок в постановление «Развитие здравоохранения» председатель парламентского комитета Александр Братчиков передал слово министру здравоохранения Марине Гаращенко.

Проект, разработанный для приведения программы в соответствие с новым трехлетним бюджетом, предполагает значительное увеличение финансирования. Общий объем средств по программе вырастет со 127,4 миллиарда до 166,7 миллиарда рублей.

Ключевые изменения также касаются актуальных контрольных показателей в сфере общественного здоровья. В программе будут обновлены целевые значения по следующим показателям:

  • Заболеваемость гепатитом С, ВИЧ и туберкулезом (на 100 тысяч населения);
  • Смертность от новообразований и болезней системы кровообращения (на 100 тысяч населения);
  • Доля новорожденных, охваченных расширенным неонатальным скринингом на наследственные заболевания.

Счетная палата делает замечание в пользу корректировки текстов программы.

Постановление депутаты одобрили единогласно. 

Пресс-портреты

Братчиков Александр Николаевич

Братчиков Александр Николаевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Гаращенко Марина Валерьевна

Гаращенко Марина Валерьевна

Министр здравоохранения Псковской области

