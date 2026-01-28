Финансирование программы «Развитие здравоохранения» в Псковской области хотят увеличить на 39 млрд рублей

На заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 28 января рассмотрели проект постановления правительства региона, корректирующий госпрограмму «Развитие здравоохранения», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Для представления поправок в постановление «Развитие здравоохранения» председатель парламентского комитета Александр Братчиков передал слово министру здравоохранения Марине Гаращенко.
Проект, разработанный для приведения программы в соответствие с новым трехлетним бюджетом, предполагает значительное увеличение финансирования. Общий объем средств по программе вырастет со 127,4 миллиарда до 166,7 миллиарда рублей.
Ключевые изменения также касаются актуальных контрольных показателей в сфере общественного здоровья. В программе будут обновлены целевые значения по следующим показателям:
- Заболеваемость гепатитом С, ВИЧ и туберкулезом (на 100 тысяч населения);
- Смертность от новообразований и болезней системы кровообращения (на 100 тысяч населения);
- Доля новорожденных, охваченных расширенным неонатальным скринингом на наследственные заболевания.
Счетная палата делает замечание в пользу корректировки текстов программы.
Постановление депутаты одобрили единогласно.
