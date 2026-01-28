Перспективами повышения коэффициента рождаемости поинтересовался Игорь Дитрих

Проект постановления правительства региона о внесении изменений в государственную программу Псковской области «Развитие здравоохранения» рассмотрели депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Общий объем финансирования программы «Развитие здравоохранения» увеличен с 127 400 000 000 рублей до 166 700 000 000 рублей.

Также в государственной программе актуализированы наименования и значения отдельных показателей.

«Хорошо, когда в государственной программе повышаются показатели. Возникает вопрос: предусматривается увеличение показателя коэффициента рождаемости, сейчас это 1,33. У нас увеличивается количество женщин или количество рожденных детей? Каким образом вы предполагаете исполнить этот коэффициент и не будем ли мы потом рассматривать поправки по уменьшению этого показателя?» - спросил вице-спикер Псковского областного Собрания, представитель фракции «Единая Россия» Игорь Дитрих.

«В рамках программы есть такой индикатор как рождение третьего ребенка, этот показатель идет к увеличению. Начиная с 2025 года, у нас реализуется мощный проект по охране материнства и детства. С 2027 года будет весомое финансирование детских больниц, перинатальных центров, а также оснащение мобильными комплексами детских поликлиник. В этом году планируем начать закупочные процедуры. С точки зрения медицины, это увеличение технической базы. Также идет финансовое увеличение по ЭКО, за счет ОМС будут проводиться генетические исследования. Процессы в рамках госпрограммы направлены на то, чтобы уделять этому большое внимание», - ответил заместитель министра здравоохранения Псковской области Денис Иванов.

«Хорошо, это все понятно, но я не совсем понимаю, как это повлияет на показатель коэффициента рождаемости. С ваших слов, не вы это придумали, а федеральные органы. Вопрос к вам – мы-то выполним или не выполним показатель?» - добавил Игорь Дитрих.

«Принята региональная программа по реализации мер по повышению рождаемости, все они финансово окрашены, идет массовая системная работа для того, чтобы повышалось количество детей. Идет тенденция у женщин к тому, чтобы принимать правильное решение при репродуктивном выборе. Создан ряд кабинетов консультирования беременных. Много факторов, которые зависят не только от соцзащиты и здравоохранения», - ответил Денис Иванов.