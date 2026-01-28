Перспективами повышения коэффициента рождаемости поинтересовался Игорь Дитрих

Проект постановления правительства региона о внесении изменений в государственную программу Псковской области «Развитие здравоохранения» рассмотрели депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
Общий объем финансирования программы «Развитие здравоохранения» увеличен с 127 400 000 000 рублей до 166 700 000 000 рублей.
Также в государственной программе актуализированы наименования и значения отдельных показателей.
«В рамках программы есть такой индикатор как рождение третьего ребенка, этот показатель идет к увеличению. Начиная с 2025 года, у нас реализуется мощный проект по охране материнства и детства. С 2027 года будет весомое финансирование детских больниц, перинатальных центров, а также оснащение мобильными комплексами детских поликлиник. В этом году планируем начать закупочные процедуры. С точки зрения медицины, это увеличение технической базы. Также идет финансовое увеличение по ЭКО, за счет ОМС будут проводиться генетические исследования. Процессы в рамках госпрограммы направлены на то, чтобы уделять этому большое внимание», - ответил заместитель министра здравоохранения Псковской области Денис Иванов.
«Принята региональная программа по реализации мер по повышению рождаемости, все они финансово окрашены, идет массовая системная работа для того, чтобы повышалось количество детей. Идет тенденция у женщин к тому, чтобы принимать правильное решение при репродуктивном выборе. Создан ряд кабинетов консультирования беременных. Много факторов, которые зависят не только от соцзащиты и здравоохранения», - ответил Денис Иванов.
