Оплату труда педагогических работников обсудили в областном Собрании

При рассмотрении корректировок программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики» депутаты комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковского областного Собрания заострили внимание на проблеме оплаты труда педагогических работников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фотографии: Псковское областное Собрание депутатов

«С 2026 года у нас МРОТ составляет 27 тысяч 100 рублей. И технички в школах соответственно получат не ниже этой цифры, а зарплата директора школы составляет 30–40 тысяч. Можете что-то сказать по этому поводу?» — обратился депутат Андрей Михайлов к врио министра образования Псковской области Александру Сорокину.

Специалист, недавно вступивший в должность, признал, что ситуация с оплатой труда непростая, и директора школ зачастую вынуждены совмещать обязанности руководителя с педагогической деятельностью, что приводит к увеличению нагрузки. «Мы работаем над предложениями, которые будем готовы представить в ближайшее время, чтобы решить этот вопрос», — заверил Александр Сорокин.

«Не могут учителя с высшим образованием и технический персонал получать одинаковую зарплату, — высказался по обсуждаемому вопросу Александр Братчиков. — Я думаю, что вообще необходимо вести речь об изменении тарифных сеток в соответствии с занимаемыми должностями. Безусловно, это повлечёт изменения в бюджете, причём суммы будут достаточно большие. Но делать это необходимо».

Татьяна Фомченкова, выступая не только как депутат, но и как директор великолукской школы, поблагодарила коллег за привлечение внимания к проблеме и подтвердила, что педагогическое сообщество видит понимание со стороны нового министра образования.

«Прекрасно понимаем, что прямо завтра проблему оплаты труда не решить, но решать её необходимо, потому что директорский корпус сыпется», — подчеркнула Татьяна Фомченкова.