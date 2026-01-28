 
Общество

Оплату труда педагогических работников обсудили в областном Собрании

При рассмотрении корректировок программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики» депутаты комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковского областного Собрания заострили внимание на проблеме оплаты труда педагогических работников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фотографии: Псковское областное Собрание депутатов

«С 2026 года у нас МРОТ составляет 27 тысяч 100 рублей. И технички в школах соответственно получат не ниже этой цифры, а зарплата директора школы составляет 30–40 тысяч. Можете что-то сказать по этому поводу?» — обратился депутат Андрей Михайлов к врио министра образования Псковской области Александру Сорокину.

Специалист, недавно вступивший в должность, признал, что ситуация с оплатой труда непростая, и директора школ зачастую вынуждены совмещать обязанности руководителя с педагогической деятельностью, что приводит к увеличению нагрузки. «Мы работаем над предложениями, которые будем готовы представить в ближайшее время, чтобы решить этот вопрос», — заверил Александр Сорокин.

«Не могут учителя с высшим образованием и технический персонал получать одинаковую зарплату, — высказался по обсуждаемому вопросу Александр Братчиков. — Я думаю, что вообще необходимо вести речь об изменении тарифных сеток в соответствии с занимаемыми должностями. Безусловно, это повлечёт изменения в бюджете, причём суммы будут достаточно большие. Но делать это необходимо».

Татьяна Фомченкова, выступая не только как депутат, но и как директор великолукской школы, поблагодарила коллег за привлечение внимания к проблеме и подтвердила, что педагогическое сообщество видит понимание со стороны нового министра образования.

«Прекрасно понимаем, что прямо завтра проблему оплаты труда не решить, но решать её необходимо, потому что директорский корпус сыпется», — подчеркнула Татьяна Фомченкова. 

Пресс-портреты

Братчиков Александр Николаевич

Братчиков Александр Николаевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Михайлов Андрей Владимирович

Михайлов Андрей Владимирович

Депутат Псковского областного Собрания.

Фомченкова Татьяна Александровна

Фомченкова Татьяна Александровна

Депутат Псковского областного Собрания.

