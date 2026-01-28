 
Общество

В псковских школах запустят проект «Звёздный класс»

0

Запуск нового проекта «Звёздный класс», направленного на популяризацию астрономии среди школьников в России, обсудил ведущий программы «Экосреда» на ПЛН FM Сергей Елизаров с директором Псковского планетария Владимиром Колпаковым. Гость студии отметил, что в России с 1 февраля начнётся реализация проекта в 15 школах, включая две в Омской области и 13 в Псковской области.

По словам директора планетария, идея проекта возникла в рамках предыдущей инициативы, когда была отмечена необходимость подключения школ к изучению астрономии. «Астрономию убрали из школьной программы, вести этот предмет некому и некогда», - отметил Владимир Колпаков. «В связи с этим проект «Звёздный класс» направили на подготовку педагогов к организации внеурочной деятельности, связанной с астрономией», - пояснил он.

В рамках проекта планируется обучение учителей и создание кружков астрономии в школах. «Мы сделаем курс для педагогов, подготовим их к организации исследовательской, научной и проектной внеурочной деятельности», — добавил директор Псковского планетария. «Звёздный класс» также предполагает установку телескопов в школах, чтобы дети могли наблюдать за астрономическими объектами. 

Гость студии подчеркнул, что «телескопы позволят получить достаточно неплохие фотографии». Владимир Колпаков также считает, что это создаст интересные возможности для детей, особенно в негородских школах, где условия для наблюдений лучше благодаря меньшему уровню светового загрязнения. 

Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан Полимер»

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026