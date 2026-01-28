В псковских школах запустят проект «Звёздный класс»

Запуск нового проекта «Звёздный класс», направленного на популяризацию астрономии среди школьников в России, обсудил ведущий программы «Экосреда» на ПЛН FM Сергей Елизаров с директором Псковского планетария Владимиром Колпаковым. Гость студии отметил, что в России с 1 февраля начнётся реализация проекта в 15 школах, включая две в Омской области и 13 в Псковской области.

По словам директора планетария, идея проекта возникла в рамках предыдущей инициативы, когда была отмечена необходимость подключения школ к изучению астрономии. «Астрономию убрали из школьной программы, вести этот предмет некому и некогда», - отметил Владимир Колпаков. «В связи с этим проект «Звёздный класс» направили на подготовку педагогов к организации внеурочной деятельности, связанной с астрономией», - пояснил он.

В рамках проекта планируется обучение учителей и создание кружков астрономии в школах. «Мы сделаем курс для педагогов, подготовим их к организации исследовательской, научной и проектной внеурочной деятельности», — добавил директор Псковского планетария. «Звёздный класс» также предполагает установку телескопов в школах, чтобы дети могли наблюдать за астрономическими объектами.

Гость студии подчеркнул, что «телескопы позволят получить достаточно неплохие фотографии». Владимир Колпаков также считает, что это создаст интересные возможности для детей, особенно в негородских школах, где условия для наблюдений лучше благодаря меньшему уровню светового загрязнения.

Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан Полимер»