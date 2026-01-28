Дан официальный старт Году единства народов России в Псковской области

Сегодня в Пскове состоялось первое заседание Организационного комитета по проведению Года единства народов России в Псковской области. Мероприятие, которое посетили представители национальных и религиозных объединений, обозначило начало масштабной программы, направленной на укрепление межнационального согласия, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заседание началось с творческого пролога — детский ансамбль сето «Птенцы» из Печорской лингвистической гимназии исполнил традиционную песню, подчеркнув культурное многообразие региона.

Официальный старт работе комитета дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В своей речи он отметил историческую роль Псковщины как перекрестка путей и народов.

«Наша земля веками была перекрестком путей и культур. До сих пор со всех уголков к нам приезжают люди, чтобы отдать дань уважения своим землякам, которые защищали нашу землю во время Великой Отечественной войны. Так было всегда, так есть и сейчас. В этом и есть суть единства народов и общность судьбы. Не случайно именно сегодня русский мир начинает сплачиваться. И наша Псковская земля стала одним из ключевых мест этого объединения. Из разных уголков Прибалтики к нам приезжают люди, которых не устраивает то, что там происходит. Псковская область объединяет всех, кого связывает общая история, язык, культура, духовно-нравственные ценности. Представители разных национальностей, вероисповеданий не просто чувствуют себя как дома, они готовы защищать этот дом», — заявил глава региона.

Губернатор обозначил три ключевых направления работы: всеобщую поддержку участников СВО, работу на местах с утверждением планов глав муниципалитетов, а также активный диалог с молодежью для передачи традиционных ценностей.

После этого слово было передано председателю Псковского областного Собрания Александру Котову, который официально дал старт проекту. Он подчеркнул, что многонациональность России — это ее сила, и призвал сделать все для того, чтобы это разнообразие укрепляло страну на международной арене.

После гимна России губернатор объявил работу комитета открытой.

В проект регионального плана уже включено около 70 региональных мероприятий, всего их порядка 500. Среди них — события от Псковского государственного университета, концерты оркестров, показы национальных фильмов, гастрономические фестивали, выставка «Россия начинается здесь» и акция «Культурные выходные».

Особое внимание будет уделено работе с молодежью. Запланированы школы социальной адаптации, проекты по изучению культуры народов России и мира, молодежные фестивали. Цель — воспитание патриотизма через конкурсы видеороликов о национальной кухне, «хороводы дружбы», форумы учителей русского языка и литературы, а также регулярные «Разговоры о важном» в школах с акцентом на изучение малых народов России.

Также в программу войдет торжественное мероприятие «Знамя Победы», конкурсы рисунков и спортивные проекты. По инициативе ПсковГУ в план включат мероприятия, посвященные псковским сказкам и творческому наследию региона.

Координатором по разработке и реализации плана назначена вице-губернатор Ольга Тимофеева. Окончательный вариант документа будет утвержден в течение следующих двух-трех недель.

Добавим, сегодня в областной филармонии состоится концерт в честь открытия Года единства народов России.