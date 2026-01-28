Снегоуборщики вышли на интенсивную уборку снега в Великих Луках

28 января с 20:00 на улицы Великих Лук вышла ночная смена коммунальной техники для интенсивной уборки снега, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: администрация города Великие Луки

Снегоуборщики работают на магистралях, очищают тротуары и освобождают подходы к остановкам общественного транспорта. Кроме того, специалисты распределят песко-соляную смесь для повышения безопасности пешеходов и водителей.

«Просим жителей быть внимательными и не парковать автомобили в местах работы техники. Вместе мы сделаем город чище и безопаснее!» - сказали в администрации.