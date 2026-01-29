Исполнилось 110 лет со дня рождения псковского разведчика и ветерана войны Антона Лихачёва

29 декабря 2026 года исполняется 110 лет со дня рождения бывшего заместителя начальника управления КГБ при Совете Министров СССР по Псковской области, ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке Антона Лихачёва, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСБ России по Псковской области

Он родился 29 января 1916 году в деревне Мужилово Сафоновского района Смоленской области. На службе в органах государственной безопасности находился с августа 1939 года по январь 1967 года. Прошёл путь от оперуполномоченного до начальника управления КГБ при Совете Министров СССР по Камчатской области.

В 1945-1950 годах служил в УНКВД-УМГБ Хабаровского края и Амурской области. В 1945 году и 1947 году был в спецкомандировках на территории Маньчжурии в качестве руководителя оперативной группы. В результате грамотно спланированного Антоном Лихачевым мероприятия в начале 1948 году в Сахаляне (Маньчжурия) была вскрыта гоминьдановская подпольная организация. В Псковской области принимал участие в разоблачении карателя, руководителя немецкой ягд-команды Решетникова И. Л.

За образцовое выполнение заданий командования награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германий», «За победу над Японией», нагрудным знаком «Почетный сотрудник госбезопасности», боевым оружием.

Даже находясь в отставке, Антон Лихачев активно участвовал в общественной жизни управления ФСБ России по Псковской области, оказывал помощь в патриотическом воспитании молодёжи. Его статьи о службе в органах государственной безопасности публиковались в официальных изданиях ФСБ России, отметили в ведомстве. Умер разведчик 23 июля 2017 года.