Кадровые центры за год помогли трудоустроить почти 5000 человек в Псковской области 

В 2025 году специалисты помогли найти работу почти 5000 гражданам, из которых треть составили студенты и несовершеннолетние, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Областного центра занятости населения (ОЦЗН).

В центре рассказали, что в начале 2026 года молодой человек из Пскова по окончании колледжа и службы в армии обратился в Кадровый центр и нашёл работу по своей специальности за месяц. В первые два месяца на новом рабочем месте он получит материальную поддержку от государства. Также выделили студентку 4-го курса Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, которая начала работать в центре финансово-бухгалтерского обслуживания после участия в ярмарке вакансий с января 2026 года.

Сообщается, что в Дновском кадровом центре с января 2026 года запустили профориентационные мероприятия для студентов Дновского железнодорожного техникума. В Пыталово за последние два месяца профориентацию прошли более 100 человек. Специалист Островского кадрового центра провёл шесть мероприятий для 148 школьников по запросу учебных организаций.

Врио директора Областного центра занятости населения Наталия Мозговая отметила: «Интерес молодёжи к нашим сервисам — это результат системной работы. Мы адаптируем программы под запросы нового поколения: онлайн-консультации, карьерные тренинги, стажировки. И видим: это работает — количество молодых соискателей в наших центрах растёт с каждым месяцем».

По словам представителей ОЦЗН, кадровые центры «Работа России» и портал trudvsem.ru предлагают мощную бесплатную систему поддержки для любого соискателя: помогают молодежи с профориентацией, созданием резюме, поиском стажировок и обучением; для сотрудников в зоне риска или уже сокращённых центра предоставляют помощь в переквалификации, карьерные консультации и поддержку при сокращении.

Существуют и специализированные программы: помощь в трудоустройстве людям с инвалидностью, предпенсионерам, молодёжи без опыта, родителям после декрета.

Поддержка осуществляется в рамках реализации национального проекта «Кадры».