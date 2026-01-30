 
Общество

Областной центр занятости населения с начала года получил около 60 заявок на поиск сотрудников 

0

В начале 2026 года работодатели стали в 29 раз чаще обращаться за подбором сотрудников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Центра занятости населения Псковской области. Количество заявлений о содействии в подборе работников увеличилось до 58, в то время как за аналогичный период 2025 года поступило всего две заявки. 

«Такой скачок свидетельствует о растущем доверии бизнеса к государственным кадровым центрам и усилении потребности предприятий в квалифицированном персонале», - отмечают в ОЦЗН.

В Пскове также обратили внимание на пятикратное увеличение уровня подачи заявлений на подбор сотрудников на портале «Работа России».

Кадровые центры привлекают работодателей, в том числе, через проекты, такие как ярмарки вакансий и фестивали профессий, а также работу с молодежью. «Зафиксировано увеличение взаимодействий с новыми работодателями в три раза, и доля выполнения квоты по приему на работу инвалидов возросла с 89% до 91%», - сообщили в пресс-службе центра.

Специалисты Кадровых центров «Работа России» проводят персональную работу с работодателями Псковской области, ведут консультации по кадровым вопросам и законодательству, предоставляют помещение для проведения собеседований в центре занятости, оформляют приглашения иностранным работникам, содействуют в реализации программ стажировок, адаптации и участии в государственных программах, информируют о ситуации на рынке труда в регионе. 

«Ключевые преимущества для работодателей: полностью бесплатно; доступ к огромной федеральной базе соискателей всех уровней и специальностей; государственные гарантии и поддержка; экономия на платных ресурсах по поиску персонала; помощь в решении нестандартных кадровых задач; поиск редких специалистов, массовый подбор, трудоустройство лиц, требующих особого подхода», - перечислили в ОЦЗН.

Поддержка осуществляется в рамках реализации национального проекта «Кадры».

