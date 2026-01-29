Студенты обсудили начало карьеры в IT с ИТ-холдингом Т1

В январе в рязанском офисе ИТ-холдинга Т1 прошла встреча «Диалог с экспертом», приуроченная ко Дню российского студенчества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Т1. Участниками стали цифровые волонтеры — студенты Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета и Рязанского станкостроительного колледжа. Мероприятие организовало АНО «Цифровой регион».
Фото здесь и далее: ИТ-холдинг Т1
Во встрече принял участие министр цифрового развития Рязанской области Максим Соников. Он поздравил ребят с предстоящим Днем российского студенчества и отметил важность прямого общения студентов с представителями ИТ-бизнеса.
В формате живого разговора с ребятами пообщалась руководитель по региональному развитию ИТ-холдинга Т1 в Рязанской области Ксения Якушина, а также тимлиды компании, которые построили здесь карьеру. Они рассказали о своем опыте работы в холдинге, о том, какие навыки сегодня особенно важны и как строится работа в командах.
Студенты задавали вопросы о старте карьеры, необходимых знаниях и языках программирования, возможностях развития и первых шагах в профессии. В завершение встречи участникам показали офис компании и рассказали, как устроена работа изнутри.