Наталья Мельникова: Крепкая семья сегодня является ключевым приоритетом РФ

На сегодняшний день тема крепкой семьи является одним из ключевых приоритетов Российской Федерации. Об этом заявила журналистам сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова на встрече «Женского движения Единой России» в Пскове 8 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Круглый стол, на котором обсудили тему крепкой семьи, прошел в преддверии отчетного форума партии, запланированного на 16-е апреля. Как отметила сенатор, представители «Единой России» намерены собрать новые предложения для включения в Народную программу.

«Мы обсуждаем то, что уже сделано в Народной программе. А также, конечно, нам хотелось бы выдвинуть свои предложения от региона», – рассказала Наталья Мельникова.

Сенатор подчеркнула, что в рамках демографической политики государство рассматривает семью комплексно – от социальной поддержки и здоровья родителей до традиционных ценностей:

«Безусловно, крепкая семья в приоритете нашего государства. Это тот оплот, который мы сегодня создаем. Это то, что сегодня нам необходимо: чтобы наша семья была твердой, чтобы она укреплялась, чтобы семья была многодетной, чтобы было много детей в нашей стране».

Она также перечислила ключевые меры поддержки, действующие на региональном уровне. Среди них – материнский капитал, программа которого, по словам Натальи Мельниковой, постоянно продлевается из-за высокой востребованности, льготная семейная ипотека, единое пособие для нуждающихся, а также поддержка в сфере образования, организации школьного питания и детского отдыха.

«У нас очень много хороших практик, много региональных мер по предпринимательству, огромное внимание уделяется нашим правительством, чтобы у наших детей было счастливое детство», – добавила сенатор.

По ее словам, понятие «крепкая семья» выходит за рамки «родители и дети» и включает в себя бабушек, дедушек, внуков и правнуков. Кроме того, в регионе реализуются программы для студенческих семей и корпоративные инициативы, направленные на создание комфортных условий для молодых родителей.