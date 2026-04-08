 
Общество

Наталья Мельникова: Крепкая семья сегодня является ключевым приоритетом РФ

0

На сегодняшний день тема крепкой семьи является одним из ключевых приоритетов Российской Федерации. Об этом заявила журналистам сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова на встрече «Женского движения Единой России» в Пскове 8 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Круглый стол, на котором обсудили тему крепкой семьи, прошел в преддверии отчетного форума партии, запланированного на 16-е апреля. Как отметила сенатор, представители «Единой России» намерены собрать новые предложения для включения в Народную программу. 

«Мы обсуждаем то, что уже сделано в Народной программе. А также, конечно, нам хотелось бы выдвинуть свои предложения от региона», – рассказала Наталья Мельникова. 

Сенатор подчеркнула, что в рамках демографической политики государство рассматривает семью комплексно – от социальной поддержки и здоровья родителей до традиционных ценностей:

«Безусловно, крепкая семья в приоритете нашего государства. Это тот оплот, который мы сегодня создаем. Это то, что сегодня нам необходимо: чтобы наша семья была твердой, чтобы она укреплялась, чтобы семья была многодетной, чтобы было много детей в нашей стране».

Она также перечислила ключевые меры поддержки, действующие на региональном уровне. Среди них – материнский капитал, программа которого, по словам Натальи Мельниковой, постоянно продлевается из-за высокой востребованности, льготная семейная ипотека, единое пособие для нуждающихся, а также поддержка в сфере образования, организации школьного питания и детского отдыха.

«У нас очень много хороших практик, много региональных мер по предпринимательству, огромное внимание уделяется нашим правительством, чтобы у наших детей было счастливое детство», – добавила сенатор.

По ее словам, понятие «крепкая семья» выходит за рамки «родители и дети» и включает в себя бабушек, дедушек, внуков и правнуков. Кроме того, в регионе реализуются программы для студенческих семей и корпоративные инициативы, направленные на создание комфортных условий для молодых родителей.

«Говоря о крепкой семье, мы говорим о полноценном комплексе. Нельзя говорить, что это только родители и дети. Это огромный класс семьи, который сегодня укрепляет и создает ценность того, что у нас есть старшее поколение», – резюмировала Наталья Мельникова.
Прокомментировать

Пресс-портреты

Мельникова Наталья Геннадьевна

Член Совета Федерации от Псковской области.

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026