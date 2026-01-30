Туман видимостью менее 500 метров ожидается в Псковской области ночью

Неблагоприятное природное явление в виде тумана ожидается на территории Псковской области вечером 30 января и ночью 31 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в главном управлении МЧС России по региону.

«Сегодня вечером с сохранением в течение ночи 31 января местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», - сообщили в гидрометцентре.

В МЧС предупредили, что в туман нужно быть осторожным за рулём; пользоваться противотуманными фарами; использовать светоотражающие элементы и быть максимально внимательным на переходах.