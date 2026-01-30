 
Общество

Астроном объяснил, смогут ли псковичи увидеть восход двух Солнц

0

Жители Аляски стали свидетелями зрелищного природного феномена: на небе одновременно взошли сразу четыре Солнца. На самом деле, это не новые светила, а оптическое явление, известное как паргелий. Оказалось, что псковичи также могут стать свидетелями необычного эффекта. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал псковский астроном-любитель Петр Митрофанов.

Видео: Mash

«Паргелий — это оптическое явление, и шанс увидеть его в Псковской области есть, — сообщил Петр Митрофанов. — Главное, чтобы были соответствующие условия: наличие перистой облачности и определённый уровень влажности. Явление достаточно нередкое. Особенно хорошо они видны именно в морозную погоду». 

По его словам, причиной феномена становятся высокие перистые облака, состоящие из крошечных кристалликов льда. Свет Солнца, проходя через них, преломляется, как через призму, и формирует яркие пятна по бокам от настоящего светила — ложные Солнца.

«Эти облака состоят из кристалликов льда, — пояснил астроном-любитель. — Свет, падающий на них, преломляется, и возникает такое явление. Не важно, садится Солнце или встаёт, — главное, чтобы оно находилось невысоко над горизонтом».

