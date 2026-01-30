Продление меры пресечения Шлосбергу* рассматривают в закрытом формате

Ходатайство о продлении меры пресечения в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* рассматривается в закрытом судебном заседании в Пскове 30 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский городской суд приступил к рассмотрению ходатайства органа следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Дело рассматривает судья Виктория Куликова.

Напомним, 3 декабря против Шлосберга* возбудили еще одно уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ - публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. По информации пресс-службы регионального отделения партии «Яблоко», дело возбуждено из-за репоста публикации в Telegram-канале, сделанного в феврале 2022 года.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.