 
Общество

Продление меры пресечения Шлосбергу* рассматривают в закрытом формате

0

Ходатайство о продлении меры пресечения в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* рассматривается в закрытом судебном заседании в Пскове 30 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский городской суд приступил к рассмотрению ходатайства органа следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Дело рассматривает судья Виктория Куликова. 

Напомним, 3 декабря против Шлосберга* возбудили еще одно уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ - публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. По информации пресс-службы регионального отделения партии «Яблоко», дело возбуждено из-за репоста публикации в Telegram-канале, сделанного в феврале 2022 года.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Шлосберг Лев Маркович *

Шлосберг Лев Маркович *

Член Федерального политического комитета партии «Яблоко».

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026