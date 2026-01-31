 
Эксперты советуют не грубить телефонным мошенникам

Грубить телефонным мошенникам нельзя, разозлившись, они могут сделать вашу жизнь невыносимой, на ваш номер обрушатся сотни звонков и смс с кодами подтверждения, регистрации на сайтах и спам, заявила руководитель программ корпоративного благополучия сервиса «ФинЗдоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

На вопрос, можно ли грубить, поняв, что тебе звонит аферист, она ответила: «Нет, этого точно делать не стоит».

«Себе окажется дороже. Разозлившись, мошенники могут сделать вашу жизнь невыносимой. На ваш номер обрушатся сотни звонков и смс с кодами подтверждения, регистрации на сайтах и спам», — подчеркнула собеседница РИА Новости.

«Мошенникам не надо ни грубить, ни пытаться их троллить, провоцировать, ни тем более выводить на чистую воду. Повесьте трубку, и всё. Вы их не переиграете», — подчеркнула эксперт.

