Бонусные баллы продавцов маркетплейсов начали облагать налогом

В 2025 году продавцам маркетплейсов начали доначислять налоги на бонусные баллы, получаемые от платформ за участие в программах скидок. Об этом сообщили налоговые консультанты. Информацию подтвердили в Союзе электронной торговли.

Проверки в основном затронули партнеров Ozon, где скидки покупателям компенсируются не деньгами, а баллами. Они автоматически списываются в счет оплаты услуг платформы.

Руководитель Союза электронной торговли Георгий Багирян указал, что обращения селлеров связаны с включением баллов в доход, хотя фактически средства продавцам не выплачивались. По его словам, проблема заключается в отсутствии единого подхода и методики учета бонусных механизмов, что приводит к завышению налоговой базы и расхождениям на едином налоговом счете, пишет «Коммерсантъ».

Инспекции доначисляют налоги на всю сумму полученных баллов, а не только на их остаток, конвертированный в рубли по «Акту о премии». В одном из случаев доход продавца был увеличен на 544 тыс. руб., в другом расхождение достигло 2,5 млн руб., а сумма доначислений с учетом штрафа составила почти 150 тыс. руб. Жалобы предпринимателей налоговые органы не поддержали, указав, что баллы эквивалентны скидке в рублевом выражении и должны включаться в базу по УСН.

