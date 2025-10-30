Псковcкая обл.
Константин Калиниченко
Блоги / Константин Калиниченко

Маркетплейс накидывает удавку

30.10.2025 17:42|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Мы можем обладать вещами, но иногда вещи начинают обладать нами»

Чак Паланик «Бойцовский клуб»

В 2026 году дорогих россиян ждет еще один неприятный удар по кошельку ниже пояса. Если вы привыкли покупать товары на маркетплейсах потому, что это не только удобно, но и дешевле, чем в обычной рознице, начинайте грустить. Дело в том, что Минфин как-то тоже просек эту фишку. Возможно, министр Силуанов утомился ходить по магазинам, освоил онлайн-шоппинг и сделал внезапное открытие, что его семейный бюджет от этого только выиграл. Но какая, в сущности, разница.

Минфин разработал законопроект, согласно которому иностранные товары, продаваемые на маркетплейсах, будут облагаться дополнительным 5%-ным НДС. И это только начало – каждый год этот налог будет прибавлять по 5%, пока не достигнет 20%. Есть некоторая вероятность, что нормативный акт не успеют принять до нового года, тогда весь этот налоговый шабаш отложат на 2027 год. Но тенденция очевидна – государство решило жестко закрутить гайку торговле через интернет. Тот факт, что новый налог коснется только импортных товаров, никого не должен вводить в заблуждение. То, что на торговых площадках подавляющее большинство ассортимента имеют безальтернативно китайское происхождение, – медицинский факт.

Многие расстроятся и будут чертыхаться, а я вам так скажу: эта история – нечастый случай, когда государство поступает стратегически мудро и дальновидно. Как бы нам ни было больно в районе портмоне. Объясню, почему так, а не иначе.

Давно не секрет: малый и средний бизнес в России напоминает измученную дойную корову, которую периодически порываются забить на мясо. МСП регулярно слушает чиновничьи мантры о мерах поддержки, о важности собственного существования, а живет между молотом и наковальней. Сверху кувалдой налогов и сборов методично стучит государство. Бонусом идут проверки, которые никуда не делись, реестры, «Честные знаки» и прочие небесплатные бюрократические ласки. Снизу подпирают федеральные торговые гиганты, у которых вместо куриных ножек отросли щупальца осьминога, коими они дотянулись до всего: от хлеба и резиновых сапог до совести. Кажется, еще немного и на маркетплейсах легко можно будет продать душу.

Когда-то в каждом городе была своя «Пчелка» или «Империал» с оригинальным набором товаров. При неизбежной унификации, оставалось пространство и для местной продукции. А потом пришел коллективный гипермаркет. И все. Теперь в любой точке страны одинаково пахнет просрочкой и одинаково скучно. Локальный колорит умер, как и сам смысл понятия «свой магазин».

История на этом не закончилась. Появились маркетплейсы. Тихо, без фанфар, но с курьером и пунктом выдачи в соседнем доме. Сначала вроде как спасение: удобно, дешево, все в одном приложении. Да еще ведь пандемия с локдаунами им на руку сыграла. А потом, когда уже было поздно сушить весла, оказалось, что это удобство выносит местную экономику ногами вперед.

Понимаете, пока вы радостно получаете посылку из условных Мытищ, ваш сосед закрывает торговую точку, где продавал те же носки или ботинки, только вы могли их потрогать руками и примерить. А еще он торговал все же оригинальным «Адидас», а не «репликами» за смехотворную для бренда цену, но с характерным запахом пластмассы и вонючего сарая дядюшки Мао, где этот «Адидас» был изготовлен из пластиковых стаканчиков методом переплавки.

Вы скажете: да и черт с ним. Не может конкурировать, пусть проваливает и уступит место дядюшке Мао. Но вот беда – вместе с владельцем бизнеса на мороз отправляются бухгалтер, грузчик, уборщица, электрик, сисадмин. Местный торговый центр теряет арендатора, город — налог, а экономика — смысл. Но кто считает? У нас ведь все в Excel красиво, до тех пор, пока нули не превращаются в зияющую дыру в бюджете. А эта дыра уже маячит за ближайшим поворотом.

Впрочем, розничная торговле – это еще верхушка айсберга. Главная беда маркетплейсов в том, что они ничего не производят – не создают, говоря языком политэкономии, прибавочного продукта. Фактически, они паразитируют на теле экономики, снимают сливки, произведенные кем-то другим. Присваивают значительную часть прибыли производителей и продавцов, путем классического выкручивания рук. В результате имеем что? Производитель, в лучшем случае, не развивается, занимаясь выживанием, либо сворачивает производство, вешает амбарный замок и передает всем пламенный привет. А это уже, как вы понимаете, совсем иной ущерб для экономики и рынка труда.

Чтобы понять, как это работает, вот вам простой пример. Мало кто знает, что в России осталось только две обувные фабрики, которые делают детскую обувь, а не закупают. Это псковский «Nordman» и подмосковный «Котофей». Остальные плюнули и тупо возят из Китая. Как думаете, это хорошо для экономики России? Вопрос, разумеется, риторический.

Сторонники маркетплейсов скажут: зато какой выбор! И не надо тратить время на беготню по магазинам. Что ж, не поспоришь. Выбор у нас прям на загляденье: между «плохим Китаем» и «очень плохим Китаем». Раньше тратили время на поход в магазин, теперь это же время тратим, просиживая в каталогах маркетплейсов, ломая голову, могут ли кроссовки Armani Exchange стоить 10 000 рублей или таки не могут? Это, дамы и господа, довольно неприятный выбор. Симулякр и иллюзия выбора. Котловое питание вместо разнообразной еды.

И не забываем такой еще штришок: местный производитель и магазин налоги платит здесь, на месте. А маркетплейс — где-то там, в непознаваемом облаке юрлиц. Местный бюджет со всего этого разнообразия имеет жалкие копейки, которые незаметны даже в нищей муниципальной казне. Остальное утекает в московский центр прибыли, где местного предпринимателя даже с лупой на гугл-картах не найдут.

Кто-то скажет — эволюция. Мол, хорош ныть – старое должно отступать перед новым. Как индейцы с луками и стрелами оказались беспомощны против конкистадоров с огнестрельным оружием, так и локальный магазин должен уступить перед напором онлайн-торговли. Увы, это заблуждение. Эволюция — это когда слабые вымирают естественно, ради прогресса. И новая форма отношений лучше прежней для широких слоев населения и государства. А тут «эволюция» больше напоминает итальянскую мафию в Чикаго, которая тупо выдавливает с рынка всех, кто не готов играть по ее правилам. Как бы нам не оказаться на положении индейцев — со стеклянными бусами, но без земли и средств производства.

Кто худо-бедно понимает в экономике, давно видит, что маркетплейсы стремятся к тотальному охвату рынка и, в конечном счете, к монополизации торговли. Чтобы у потребителя вообще не возникал вопрос, где ему покупать. Дальнейшее развитие такого потребительского рынка не оставляет вариантов – ликвидация локальной розничной торговли и тотальное подчинение производителей, у которых не останется выбора для реализации продукции. А итог любой монополии, как хорошо известно из учебников истории и экономики, – монопольная цена, которая будет намного выше рыночной. Думаю, все понимают, что такой экономики нам не нужно.

В этом есть что-то трагикомичное. Государство из каждого утюга заявляет о поддержке малого и среднего бизнеса, одной рукой раздает гранты и субсидии МСП, а другой душит их налогами, контролем и очередными инициативами «цифрового концлагеря». А в это время онлайн-торговля который год напоминает махновское «Гуляй поле», где надо лишь отчислять процент «крыше», и делай, что хочешь.

Хотите историческую аналогию? Пожалуйста. В Древнем Риме ремесленники и лавочники составляли основу экономики. И Рим процветал. Но потом империя решила, что проще собирать налоги с крупных собственников и землевладельцев. С них-то разом идет солидная сумма, а с этими лавочниками возни не оберешься за три сестерция. Короче говоря, римское МСП задушили сборами и эдиктами. В итоге города опустели, ремесло вымерло, а Рим рухнул – не столько от нашествия варваров, сколько под собственной тяжестью. Мы же не хотим, как в Древнем Риме?

Смешно и грустно. Пока чиновники рисовали душеспасительные отчеты о растущей поддержке бизнеса, по регионам тихо умирали мастерские, кафе, несетевые магазины. Те самые, что создают атмосферу города и формируют местное сообщество. Без них любая улица превращается в бессердечный клон пункта выдачи товара — потрескавшаяся дешевая плитка на полу, унифицированная вывеска и обшарпанное уныние.

Есть еще такой экономический парадокс. Рубль малого бизнеса – локального продавца и местного производства – в разы ценнее рубля маркетплейса. Потому что это – реальный рубль, создающий тот самый прибавочный продукт. Он остается в городе, платит зарплату соседу, чинит крышу, кормит семью и делает нормальный праздник. А рубль онлайн-торговли уходит в офшор и в статистику — мертвую, без запаха утреннего синнабона из местной пекарни и без звона кассы.

Да вы просто визуализируйте: исчезли обычные магазины. Умерло местное производство. Остались только пункты выдачи. Тихие, серые, без лиц – нет сомнения в том, что эти пункты со временем превратятся в аналоги электронных постаматов. Люди туда заходят, как в камеру хранения. Никто не разговаривает — молча сканируют QR-код, забирают товар и уходят. Это уже не городская жизнь, это – животная логистика потребления. А город без живого бизнеса становится просто территорией с адресом.

Да, маркетплейсы — удобно. Но это удобство из разряда микроволновки: быстро, но без вкуса и без души. И когда исчезнет последний местный магазин, мы поймем, что купили временный комфорт ценой пустоты и системных проблем в будущем.

Вот поэтому очень хорошо, что в правительстве это, кажется, осознали и решили накинут маркетплейсам на шею поводок. Иначе прошла бы еще пара-тройка лет, и этот поводок, больше похожий на удавку, маркетплейсы накинули всем нам.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
