Майор полиции провел беседу с учащимися техникума в Дедовичах

Начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Порховский» майор полиции Борис Шорохов в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, в том числе в результате нарушений ПДД несовершеннолетними водителями, провел профилактическую беседу с учащимися филиала Дедовичского многопрофильного техникума. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Он рассказал о причинах дорожно-транспортных происшествий, в том числе из-за несоблюдения водителями скоростного режима, выезда на полосу встречного движения, управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления, нахождения за рулем в состоянии опьянения. Спикер привел примеры из практики. В частности, когда несовершеннолетние, в отсутствии водительского удостоверения, садятся за руль автомашины и попадают в страшные аварии.

Борис Шорохов предупредил собравшихся о мерах административной ответственности за управление транспортом водителем, не имеющим на это права.

Госавтоинспекция напоминает родителям, что необходимо строго контролировать своих детей, исключив возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление без соответствующего на то права и отсутствии необходимых навыков вождения.