 
Общество

Майор полиции провел беседу с учащимися техникума в Дедовичах

0

Начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Порховский» майор полиции Борис Шорохов в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, в том числе в результате нарушений ПДД несовершеннолетними водителями, провел профилактическую беседу с учащимися филиала Дедовичского многопрофильного техникума. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Он рассказал о причинах дорожно-транспортных происшествий, в том числе из-за несоблюдения водителями скоростного режима, выезда на полосу встречного движения, управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления, нахождения за рулем в состоянии опьянения. Спикер привел примеры из практики. В частности, когда несовершеннолетние, в отсутствии водительского удостоверения, садятся за руль автомашины и попадают в страшные аварии.

Борис Шорохов предупредил собравшихся о мерах административной ответственности за управление транспортом водителем, не имеющим на это права.

Госавтоинспекция напоминает родителям, что необходимо строго контролировать своих детей, исключив возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление без соответствующего на то права и отсутствии необходимых навыков вождения.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026