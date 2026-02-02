Аналитики описали основных покупателей маркетплейсов

Портрет пользователя маркетплейса становится всё более сегментированным. Наиболее активной аудиторией стали женщины в возрастной группе — 35–44 года. Об этом сообщили в пресс-службе Wildberries & Russ.

Стало известно, что 62% покупателей — родители, и именно они чаще всего становятся точкой входа для покупок всей семьи — от детских товаров до товаров для дома и одежды. С точки зрения поведения аудитория делится почти поровну. Около 60% покупателей совершают импульсивные покупки — это так называемые «активные мамы» и «любители моды». Они покупают несколько раз в неделю, заказывают 6–10 и более товаров в месяц и активно реагируют на акции, скидки и подписочные механики.

Оставшиеся 40% — рациональные покупатели, которые планируют покупки заранее, чаще выбирают товары для дома, бытовую химию и другие практичные категории, пишут «Известия».

«Если говорить о том, как пользователи выбирают товары, то ключевыми факторами остаются изображения, цена, рейтинг и количество отзывов. При этом глубина изучения карточки сильно зависит от категории: например, в одежде и косметике пользователи чаще ориентируются на визуал и информацию на изображениях, тогда как при покупке техники и электроники подробно изучают характеристики. Текстовое описание при этом читают реже, чем визуальные элементы карточки», — рассказали там.