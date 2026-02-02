Топ самых дорогих арестованных объектов года представили псковские приставы

В 2025 году судебные приставы Псковской области наложили почти три тысячи арестов на имущество должников и направили на реализацию активы общей стоимостью свыше 304 миллионов рублей. Взыскателям удалось вернуть более 11 миллионов рублей. Часть средств поступила от продажи имущества, часть — от передачи напрямую, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ФССП России по региону.

Самые дорогие арестованные объекты — коммерческая недвижимость. На первом месте земельный участок площадью 1000 квадратных метров и здание площадью 774,5 квадратных метра в псковской деревне Неелово-1 с оценочной стоимостью 27 миллионов рублей. Второе место занял земельный участок площадью 90 квадратных метров в Печорском районе, Изборской волости, его стоимость - 22 миллиона рублей. Третье место у помещения площадью 425,2 квадратных метра в псковской деревне Родина на улице Владимирской стоимостью 11 миллионов рублей.

Лучший результат по выручке обеспечил один объект недвижимости, который продали на торгах за два миллиона рублей.

Судебные приставы также арестовали нетипичное имущество, например, токарные станки с ЧПУ с прямой станиной. Это показывает, что должники представляют собой не только частных лиц, но и предпринимателей, аграриев, строителей и производственников, отметили в ведомстве. При крупных долгах они платят тем имуществом, которое имеют: цехами, полями или дорожной техникой.

Для взыскателей арест имущества становится возможностью вернуть долги, а для должников — напоминанием о риске потери даже самых неожиданных активов, заключили приставы.