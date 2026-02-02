Пскович принял участие в III Слёте работающей молодёжи в Волгограде

Член Молодёжного совета Псковского областного совета профсоюзов Руслан Яковлев представил регион на III Слёте работающей молодёжи, который прошёл в Волгограде накануне 83-й годовщины Сталинградской Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.
Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф
Мероприятие на площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард» объединило около 80 молодых профсоюзных активистов из Волгоградской и Псковской областей, Республики Калмыкия, Луганской и Донецкой Народных Республик. Ключевым событием слёта стал старт профсоюзного проекта «Сталинградский характер – от поколения к поколению», нацеленного на сохранение и передачу ценностей солидарности, стойкости и справедливости.
Руслан Яковлев, который также является членом первичной профсоюзной организации профсоюза работников жизнеобеспечения муниципального предприятия «Горводоканал» города Пскова, принял активное участие в программе. Она включала обучающие занятия, встречи с экспертами, дискуссии по актуальным вопросам развития профсоюзного движения и патриотического воспитания, а также обмен лучшими практиками. Отдельное внимание было уделено лекциям по информационной безопасности и военно-тактической игре «Зарница».
Форум, проходивший с 31 января по 1 февраля, завершился подведением итогов и вручением участникам специальных сертификатов.