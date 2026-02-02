Пскович принял участие в III Слёте работающей молодёжи в Волгограде

Член Молодёжного совета Псковского областного совета профсоюзов Руслан Яковлев представил регион на III Слёте работающей молодёжи, который прошёл в Волгограде накануне 83-й годовщины Сталинградской Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

Мероприятие на площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард» объединило около 80 молодых профсоюзных активистов из Волгоградской и Псковской областей, Республики Калмыкия, Луганской и Донецкой Народных Республик. Ключевым событием слёта стал старт профсоюзного проекта «Сталинградский характер – от поколения к поколению», нацеленного на сохранение и передачу ценностей солидарности, стойкости и справедливости.

Руслан Яковлев, который также является членом первичной профсоюзной организации профсоюза работников жизнеобеспечения муниципального предприятия «Горводоканал» города Пскова, принял активное участие в программе. Она включала обучающие занятия, встречи с экспертами, дискуссии по актуальным вопросам развития профсоюзного движения и патриотического воспитания, а также обмен лучшими практиками. Отдельное внимание было уделено лекциям по информационной безопасности и военно-тактической игре «Зарница».

«Такие мероприятия важная часть профсоюзного движения. Уверен, что опыт, знания и связи, приобретенные на Волгоградской земле, наполненной историческим смыслом, помогут Руслану в дальнейшей работе на благо развития профсоюзного движения. Особенно ценно, что слёт проходил под эгидой сохранения «Сталинградского характера» — тех самых качеств стойкости, солидарности и справедливости, которые всегда были основой и профсоюзов, и нашего народа. Надеемся, что практика участия в таких масштабных форумах станет доброй традицией для Молодёжного совета Псковского облсовпрофа», - прокомментировал мероприятие председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Форум, проходивший с 31 января по 1 февраля, завершился подведением итогов и вручением участникам специальных сертификатов.