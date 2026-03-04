Причины смерти супруга в больнице другого региона выясняет псковичка, пришедшая на приём к Игорю Дитриху

За помощью в решении медицинских вопросов обратились к заместителю председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорю Дитриху жители региона. Приём граждан состоялся в общественной приёмной партии «Единая Россия» в Пскове, где каждую неделю депутаты готовы выслушать проблемы, предложения и инициативы своих избирателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Одна из заявительниц не согласна с заключением судебно-медицинской экспертизы относительно причин смерти её супруга в больнице другого региона. Женщина попросила Игоря Дитриха оценить качество оказанной медицинской помощи.

Вторая посетительница обратилась за разъяснениями по поводу оформления социального пособия в связи с заболеванием ребёнка.

Выслушав доводы заявителей, Игорь Дитрих связался с профильными специалистами органов здравоохранения региона. По итогам консультаций он дал посетителям чёткие разъяснения и рекомендации по дальнейшим действиям.