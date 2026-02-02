Суд взыскал с ИП более двух миллионов за дробление госзакупок при благоустройстве парка в Пушкинских Горах

Суд признал недействительными контракты на благоустройство пушкиногорского парка «Лукоморье» и взыскал с подрядчика более 2,2 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Суд признал недействительными четыре контракта, заключённые между Культурно-досуговым центром Пушкиногорского округа и индивидуальным предпринимателем Савиным на выполнение работ по благоустройству парка «Лукоморье» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В ходе проверки прокуратура установила, что учреждение и ИП заключили четыре отдельных контракта на выполнение единой задачи - благоустройство территории парка по улице Ленина в поселке Пушкинские Горы.

Общая стоимость работ была искусственно разбита на части, чтобы избежать проведения конкурентных процедур, предусмотренных законом о контрактной системе. Такая практика, известная как «дробление закупки», нарушает принципы конкуренции и прозрачности использования бюджетных средств, пояснили в суде.

Решением суда от 30 января иск удовлетворен (дело № А52-5410/2025).

Суд признал все четыре контракта недействительными как сделки, направленные на обход обязательных процедур закупок.

Кроме того, с ИП Савина в пользу учреждения взыскано 2 280 178 рублей - сумма, полученная в результате исполнения недействительных договоров.