Балтийские кильку и шпроты вернули на границе РФ в Псковской области

На российско-белорусской границе РФ в деревне Долосцы Псковской области государственный инспектор управления Россельхознадзора приостановил движение транспортное средство, в грузовом отсеке которого перевозилось 16,8 тонн рыбных консервов в ассортименте (шпроты в масле и килька в томатном соусе), сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Готовая рыбная продукция была произведена в Калининградской области.

В ходе ветеринарного контроля установили, что номер автотранспортного средства, заявленный в ветеринарных сопроводительных документах, не соответствует фактически выявленному при проведении ветеринарного санитарного досмотра.

Перемещение 16,8 тонн рыбных консервов по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращен отправителю.