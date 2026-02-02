Минобороны определило порядок выплаты детям военнослужащих

Минобороны России определило порядок назначения и осуществления в ВС РФ ежемесячной социальной выплаты детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в СВО либо при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач на территории Сирии, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Президент России Владимир Путин в декабре 2024 года подписал указ о ежемесячной социальной выплате детям военных, попавших в плен или пропавших без вести в ходе спецоперации, во время контртеррористических операций или во время выполнения задач в Сирии. Средства выплачиваются в размере установленного в регионе прожиточного минимума для детей, пишет РИА Новости.

«Приказываю: определить порядок назначения и осуществления в Вооруженных силах Российской Федерации ежемесячной социальной выплаты, установленной указом президента Российской Федерации от 26 декабря 2024 года № 1110 "О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих" (приложение к настоящему приказу)», - говорится в тексте приказа министра обороны РФ Андрея Белоусова.