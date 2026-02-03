 
Общество

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с онлайн-занятиями

Мошенники под видом учеников записываются на онлайн-занятия к репетиторам, после чего под различными предлогами убеждают жертву перейти на фишинговый сайт и воруют данные электронной почты.

Злоумышленники под видом учеников записываются на онлайн-занятия к репетиторам. После того как преподаватель отправляет ссылку на занятие, аферисты под различными предлогами, например, якобы проблем с подключением, присылают свою ссылку. Жертва переходит по ссылке на сайт-подделку, где, ничего не подозревая, вводит данные для входа, например, в Zoom.

Зачастую на таких поддельных сайтах просят авторизоваться, например, через Google-аккаунт, пишет РИА Новости. Жертва вводит данные - фактически отдавая их мошенникам, которые потом с помощью этих данных получают доступ ко всем остальным ресурсам, зарегистрированным под указанной почтой.

