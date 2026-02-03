 
«Кузница»: Как сделать школу безопасной?

Слушайте в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня мы поговорим о том, как сделать безопасной школу. Слово «безопасность» мы употребляем в широком смысле этого слова, то есть это больше, чем турникеты на входе, пожарная и антитеррористическая безопасность. Школа – это то место, где ребенок проводит значительную часть времени, где он взрослеет, получает знания и социализируется. А значит ему должно быть комфортно, в том числе и психологически. Микроклимат, атмосфера школы, классного коллектива и групп общения ребенка – это едва ли не важнее, чем оценки и уровень знаний, который ребенок получает в этой школе. «Буллинг» (или травля) – это слово мы все чаще слышим в медийном пространстве. Одноклассники травят одноклассников, школьники – учителя. К сожалению, всё это может привести к беде или трагедии. О том, что ребенок принес в школу нож, огнестрельное оружие, яд и решил расправиться с одноклассниками, обидчиками, учителями – примеров этих страшных вещей хватает по всей стране. 

Почему так происходит? Кто в ответе за эти драмы? Ведь мы знаем, что наши родители над нами так не тряслись, как современные над нынешними детьми. У нас не было школьных психологов, а сейчас они есть. Никуда не делись классные руководители. В конце концов, детского омбудсмена тоже не было. Почему у семи нянек дитя бывает без глазу? Куда делся авторитет учителя, чего он стоит под ударом критики и неуважения родителей? Бывают случаи, когда дети травят учителей – как это можно допустить? 

Образование – это зеркало общества. Так что за гримасу сегодня отражает это зеркало? Обсуждать эту непростую тему, которая касается нашего будущего, будем с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой. 

Телефон прямого эфира: 56-73-72. 

