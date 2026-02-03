Наталия Соколова: Необходимо вернуть авторитет профессии учителя

Для прекращения травли в сторону учителей необходимо вернуть этой профессии былой беспрекословный авторитет. Такое мнение озвучила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Буллинг – это систематическая и продолжительная травля. Те ситуации с учителями, которые возникают, это неуважение, это оскорбления. Школа должна быть самодостаточной. Учитель должен быть человеком уважаемого труда, к нему должны относиться с пиететом. Вспоминая старые советские фильмы, хоть это и старое, но это беспрекословное уважение», – отметила Наталия Соколова.

По ее мнению, государству, сфере культуры и средствам массовой информации необходимо формировать правильный образ педагога.

«Не всегда и учитель себя ведет правильно, но изначально учитель – это взрослый человек, профессионал. Уважение к старшему должно воспитываться в семье априори, тем более к учителю. Как вернуть и сформировать образ педагога? Это задача государства, СМИ и нашего кинофонда в совокупности. Те учителя, которые сейчас работают, их средний возраст 55+, они скоро уйдут. Кого мы сейчас готовим в качестве педагогов? Встречаясь с ребятами, это нежеланная профессия, хотя отмечу, что в сравнении с пятилетней давностью сейчас больше детей поднимают руки, когда спрашивают, кто хочет стать учителем», – подытожила Наталия Соколова.