Две школы и один детсад в Псковской области закрыты на карантин по ОРВИ

В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыты 40 классов в 19 школах, семь групп в семи детских дошкольных учреждениях, три группы в двух средних профессиональных учебных заведениях, также полностью закрыты две школы и один детский сад, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

С 26 января по 1 февраля в области зарегистрирован 4951 случай ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 59,8%. В городе Пскове зарегистрировано 1795 случаев ОРВИ, или 36,3% от общего количества по региону.

За неделю госпитализирован 51 человек с симптомами ОРВИ, что на один случай больше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определялись вирусы гриппа и респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Зарегистрировано 48 случаев гриппа, в том числе 24 – у детей. 

Ранее сообщалось, что Новоржевская средняя школа и филиал «Жадрицкая начальная общеобразовательная школа» перешли на дистанционное обучение с 2 февраля из-за ремонтных работ в зданиях.  

