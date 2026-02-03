Открывать окна при использовании газового оборудования посоветовали псковичам

В период сильных холодов, которые стабильно установились в Псковской области, жителям необходимо строго соблюдать правила безопасного использования газовых приборов, напомнили специалисты АО «Газпром газораспределение Псков».

Для предотвращения отравления угарным газом важно обеспечивать регулярное и достаточное проветривание помещений, избегать полной герметичности комнат, не использовать газовые плиты и духовки для обогрева, постоянно контролировать работу системы вентиляции при пользовании газовыми устройствами.

Газовики перечислили несколько простых рекомендаций:

обязательно стоит проверять тягу перед каждым включением плиты, колонки, котла — поднести листок бумаги к вентиляции: если он не притягивается, включать газовый прибор нельзя;

регулярно проверять состояние вентиляционных каналов и дымоходов, не закрывать решетки вентиляции;

при использовании газового оборудования всегда оставлять открытыми окна или форточки, чтобы обеспечить приток свежего воздуха;

установить системы автоматического отключения газа, чтобы даже случайность не стала причиной беды;

главное правило: никогда не использовать газовую плиту для обогрева помещения.

«Угарный газ — "молчаливый убийца". Он не имеет цвета, вкуса и запаха, быстро распространяется в воздухе и может привести к серьезным последствиям для здоровья человека. Когда человек вдыхает угарный газ, он попадает в легкие, а затем в кровь. Это нарушает способность крови переносить кислород, и организм начинает испытывать его нехватку», - отметили специалисты.

Даже небольшое количество угарного газа может стать причиной отравления. Если в воздухе содержится всего лишь 0,01-0,02% угарного газа, человек может почувствовать недомогание. Если же в комнате концентрация угарного газа достигает 0,1%, это может привести к серьезному отравлению. При концентрации 0,3% и выше человек может оказаться в критическом состоянии.

Если дышать воздухом с содержанием 0,4% угарного газа в течение 30 минут, это может привести к смерти. Если концентрация достигнет 0,5%, то смерть наступит уже через минуту.