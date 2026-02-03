Открывать окна при использовании газового оборудования посоветовали псковичам

В период сильных холодов, которые стабильно установились в Псковской области, жителям необходимо строго соблюдать правила безопасного использования газовых приборов, напомнили специалисты АО «Газпром газораспределение Псков».
Для предотвращения отравления угарным газом важно обеспечивать регулярное и достаточное проветривание помещений, избегать полной герметичности комнат, не использовать газовые плиты и духовки для обогрева, постоянно контролировать работу системы вентиляции при пользовании газовыми устройствами.
Газовики перечислили несколько простых рекомендаций:
- обязательно стоит проверять тягу перед каждым включением плиты, колонки, котла — поднести листок бумаги к вентиляции: если он не притягивается, включать газовый прибор нельзя;
- регулярно проверять состояние вентиляционных каналов и дымоходов, не закрывать решетки вентиляции;
- при использовании газового оборудования всегда оставлять открытыми окна или форточки, чтобы обеспечить приток свежего воздуха;
- установить системы автоматического отключения газа, чтобы даже случайность не стала причиной беды;
- главное правило: никогда не использовать газовую плиту для обогрева помещения.
Даже небольшое количество угарного газа может стать причиной отравления. Если в воздухе содержится всего лишь 0,01-0,02% угарного газа, человек может почувствовать недомогание. Если же в комнате концентрация угарного газа достигает 0,1%, это может привести к серьезному отравлению. При концентрации 0,3% и выше человек может оказаться в критическом состоянии.
Если дышать воздухом с содержанием 0,4% угарного газа в течение 30 минут, это может привести к смерти. Если концентрация достигнет 0,5%, то смерть наступит уже через минуту.