 
Общество

Почти каждая вторая стоматология в РФ работает нелегально — исследование

0

Около половины стоматологических клиник в России работают нелегально или с нарушениями закона: у них отсутствуют лицензии или регистрация в госсистемах мониторинга оборота товаров и лекарственных средств. Об этом говорится в исследовании Общественной потребительской инициативы (ОПИ) на основе данных ФНС, Росздравнадзора и системы маркировки лекарств. Документ направлен главе Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, первому вице-премьеру Денису Мантурову, с просьбой принять меры по борьбе с нелегальными клиниками.

Согласно данным исследования, в топ-10 субъектов с самым большим числом таких нарушений вошли Санкт-Петербург (80%), Москва (78,5%), Свердловская (72%) и Челябинская области (67,2%), Татарстан (65,4%), Омская (62,2%), Воронежская (61,4%), Нижегородская (59%), Новосибирская (59%) и Самарская области (54,4%).

Общественники просят первого вице-премьера Дениса Мантурова разрешить проведение внеплановых проверок частных стоматологий и пресечь их деятельность, пишут «Известия».

«Отсутствие лицензии и регистрации в указанных госсистемах с высокой вероятностью свидетельствует о том, что клиника не располагает необходимыми помещениями, оборудованием и квалифицированным персоналом, а также использует лекарственные препараты и медицинские изделия неизвестного происхождения, не обеспечивая безопасность пациентов», — пояснил глава ОПИ Олег Павлов.

По его словам, при закупках по серым схемам существенно увеличиваются риски использования препаратов, ввезенных с нарушением температурного режима, что делает их неэффективными или опасными для пациентов, в том числе создает угрозу анафилактического шока.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026