В Себеже уничтожили почти 80 тонн польских груш

В период с 21 января по 3 февраля на полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже механическим путем уничтожено четыре партии польских груш общим весом 79,6 тонны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Ранее специалисты Псковской таможни остановили транспортные средства, осуществившие незаконный ввоз продукции с территории Белоруссии в обход фитосанитарных постов без документов, подтверждающих её карантинное фитосанитарное состояние и происхождение.

Четыре автотранспортных средства были переданы должностным лицам управления Россельхознадзора для проведения мероприятий в рамках возложенных полномочий.

На складе временного хранения при досмотре грузовых отсеков автомобилей были выявлены партии свежих груш общим весом 79,6 тонны. На коробках с фруктами содержались упаковочные этикетки с указанием страны происхождения – Польша.

По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях. Вся продукция уничтожена.

