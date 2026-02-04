Ушёл из жизни бывший главный врач Псковской станции скорой помощи Михаил Мартынов

На 64-м году жизни скончался Михаил Мартынов — заслуженный врач, долгие годы возглавлявший Псковскую станцию скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Михаил Мартынов посвятил медицине 28 лет. Свой профессиональный путь он начал как врач-невролог в Псковской городской поликлинике №1, а позже стал руководителем одного из ключевых учреждений экстренной медицинской помощи региона. Под его руководством станция скорой помощи укрепляла оперативность, развивала протоколы реагирования и повышала качество помощи на догоспитальном этапе, рассказали в министерстве.

Его вклад в развитие здравоохранения Пскова был отмечен почётной грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации.

«Он оставил заметный след в жизни многих людей, спасая жизни и поддерживая здоровье каждого своего пациента», - отметили в областном министерстве.

Прощание с Михаилом Мартыновым состоится 6 февраля в 13:00 в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии по адресу: город Псков, Ленинградское шоссе, дом 24в/1.