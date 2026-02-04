 
Общество

Россиянам напомнили о мерах безопасности в условиях аномальных морозов

Спасатели напомнили о мерах безопасности в условиях аномальных морозов.

Двигаясь по улице, стоит укрываться от ветра, надевать головной убор. Нужно заходить в тёплые помещения, не употреблять алкоголь, сообщить близким о своём местонахождении, пишет Kaluga-poisk.ru.

При поломке в дороге и остановке авто рекомендуется подать сигнал тревоги, позвать помощь, сидеть в машине, оставив двигатель включённым и слегка приоткрыв окно. Если помощи нет, а рядом населённый пункт - лучше идти к нему. При потере ориентации в метель стоит зайти в ближайший дом.

При обморожении советуют согреть поражённый участок в тепле, растерев сухой мягкой тканью, затем подержать в теплой в воде, не в горячей, утеплить и обратиться к врачу.

В сильные морозы без необходимости не нужно выходить на улицу, особенно с детьми и животными. При происшествиях звонить по телефону: 112.

Напомним, на территории Псковской области 5 февраля температура воздуха ночью составит от -22 до -27 градусов, днем столбик термометра покажет от -9 до -14 градусов.

