Государственную экзаменационную комиссию у великолукских студентов возглавил депутат Госдумы

Впервые в практике Псковской области депутат Государственной Думы возглавил государственную экзаменационную комиссию в региональном вузе. Сегодня заседание комиссии у студентов-заочников по направлению «Государственное и муниципальное управление» в филиале ПсковГУ в Великих Луках прошло под председательством депутата, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

«Впервые выступил в роли председателя ГЭК. Благодарю руководство и преподавательский состав университета за доверие и возможность принять участие в этой важной работе. Вместе с коллегами оценивали выпускные квалификационные работы восьми студентов. Тематика дипломов была практикоориентированной и напрямую связанной с актуальными задачами развития территорий: совершенствование деятельности органов местного самоуправления в сфере занятости населения, дошкольного образования, молодежной политики, земельных отношений, корпоративного управления муниципальным имуществом, вопросы судебной системы и другие направления», - сообщил Александр Козловский.

Он отметил хороший уровень подготовки выпускников и серьезную проработку тем.

«Видно, что многие не ограничивались теорией, а глубоко погружались в реальные проблемы муниципалитетов, анализировали нормативную базу и предлагали конкретные решения. Часть студентов уже работает в тех сферах, по которым защищала дипломы, и это особенно чувствовалось по практической составляющей работ. Но и те, кто пока не связан профессионально с выбранной темой, показали высокий уровень вовлеченности и понимания процессов государственного управления. Все студенты успешно защитили дипломы. Для меня участие в работе государственной экзаменационной комиссии –  это не просто формальность. Это возможность объективно оценить уровень подготовки будущих управленцев и напрямую увидеть, насколько образовательные программы соответствуют реальным запросам органов власти и экономики региона», - добавил депутат.

 

По его мнению, такой формат помогает выстраивать более тесную связь между системой высшего образования и практикой государственного и муниципального управления.

«Подготовка кадров сегодня – один из ключевых вопросов развития территорий. Именно поэтому подобное взаимодействие вузов и практиков считаю особенно важным и полезным», - заключил депутат.
Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

