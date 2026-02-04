 
Общество

Задолжавшему свыше 1,3 млн рублей жителю Красногородского района вынесли приговор

0

Пыталовский районный суд Псковской области вынес приговор в отношении жителя Красногородского района. Мужчина признан виновным в неуплате средств на содержание несовершеннолетней дочери (часть 1 статьи 157 УК РФ). Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области. 

Суд установил, что подсудимый, будучи обязанным выплачивать алименты, не делал этого. Сумма задолженности по алиментным платежам с июня 2021 года по март 2024 года составила более 570 000 рублей, а общая задолженность по исполнительному производству — более 1 360 000 рублей.

В суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца условно, с испытательным сроком 6 месяцев, с возложением обязанностей.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026