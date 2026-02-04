Задолжавшему свыше 1,3 млн рублей жителю Красногородского района вынесли приговор

Пыталовский районный суд Псковской области вынес приговор в отношении жителя Красногородского района. Мужчина признан виновным в неуплате средств на содержание несовершеннолетней дочери (часть 1 статьи 157 УК РФ). Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимый, будучи обязанным выплачивать алименты, не делал этого. Сумма задолженности по алиментным платежам с июня 2021 года по март 2024 года составила более 570 000 рублей, а общая задолженность по исполнительному производству — более 1 360 000 рублей.

В суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца условно, с испытательным сроком 6 месяцев, с возложением обязанностей.