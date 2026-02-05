 
Общество

Псковских волонтеров и жителей города приглашают на донорскую акцию

Донорская акция, организованная Псковским городским молодежным центром, пройдет 11 февраля на базе Станции переливания крови Псковской области. К участию приглашаются волонтеры и жители города, соответствующие медицинским требованиям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

К участию допускаются совершеннолетние граждане. Для процедуры необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Кроме того, важно обратить внимание на обязательное соблюдение донорами правил подготовки: в день сдачи крови необходимо позавтракать, а также употребить сладкий чай перед процедурой.

«Регулярное проведение донорских акций является важной частью нашей работы. Это позволяет не только пополнять банк крови учреждений здравоохранения, но и воспитывать в молодёжи сознательное отношение к помощи нуждающимся», – отмечают в молодежном центре.

Встреча назначена на 8:30. Акция будет проходить по адресу: Интернациональный переулок, дом 4, в здании Станции переливания крови Псковской области. Более подробную информацию о требованиях к донорам и порядке подготовки можно получить на официальном ресурсе службы крови.

