Самолёты в РФ будут летать на переработанном фритюрном масле из «Вкусно — и точка»

«Газпром нефть» провела первые в России успешные испытания экологичного авиационного топлива на реактивном двигателе. Новый продукт, SAF-топливо, создан на основе переработанного растительного масла, в том числе отработанного фритюрного масла, сообщили в компании.

«Программа испытаний, которая имитировала режимы взлета, крейсерского полета и захода на посадку, подтвердила эффективную работу оборудования и снижение экологического воздействия. Результаты проведенного тестирования будут использованы для выработки единого национального стандарта о синтетических SAF-компонентах для авиационных топлив», - сообщили в «Газпром нефти».

Разработкой рецептуры занимались специалисты «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге. Технология основана на переработке возобновляемого сырья - отработанных растительных масел и животных жиров.

Начальник департамента по стратегии, инновациям и устойчивому развитию «Газпром нефти» Денис Демин отметил, что компания первой в России начала развивать линейку «зеленых» топлив и уже несколько лет заправляет ими морские суда. Следующим шагом станет внедрение SAF-топлива для авиации.

Проект реализуется совместно с партнерами - компанией «Эковей» и сетью ресторанов «Вкусно — и точка», которая поставляет отработанное кулинарное масло, пишет ТАСС.

«Проведенные испытания - важный шаг на длинном пути развития SAF-технологий в России. «Аэрофлот» намерен продолжать поступательную работу в данном направлении вместе со своими партнерами», - прокомментировал первый заместитель генерального директора «Аэрофлота» Андрей Чиханчин.

По словам старшего директора «Вкусно - и точка» Ирины Коршуновой, сеть ежегодно отправляет на переработку около шести тысяч тонн отработанного масла, большая часть которого теперь идет на производство биотоплива.