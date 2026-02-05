 
Общество

Самолёты в РФ будут летать на переработанном фритюрном масле из «Вкусно — и точка»

1

«Газпром нефть» провела первые в России успешные испытания экологичного авиационного топлива на реактивном двигателе. Новый продукт, SAF-топливо, создан на основе переработанного растительного масла, в том числе отработанного фритюрного масла, сообщили в компании.

«Программа испытаний, которая имитировала режимы взлета, крейсерского полета и захода на посадку, подтвердила эффективную работу оборудования и снижение экологического воздействия. Результаты проведенного тестирования будут использованы для выработки единого национального стандарта о синтетических SAF-компонентах для авиационных топлив», - сообщили в «Газпром нефти».

Разработкой рецептуры занимались специалисты «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге. Технология основана на переработке возобновляемого сырья - отработанных растительных масел и животных жиров.

Начальник департамента по стратегии, инновациям и устойчивому развитию «Газпром нефти» Денис Демин отметил, что компания первой в России начала развивать линейку «зеленых» топлив и уже несколько лет заправляет ими морские суда. Следующим шагом станет внедрение SAF-топлива для авиации.

Проект реализуется совместно с партнерами - компанией «Эковей» и сетью ресторанов «Вкусно — и точка», которая поставляет отработанное кулинарное масло, пишет ТАСС.

«Проведенные испытания - важный шаг на длинном пути развития SAF-технологий в России. «Аэрофлот» намерен продолжать поступательную работу в данном направлении вместе со своими партнерами», - прокомментировал первый заместитель генерального директора «Аэрофлота» Андрей Чиханчин.

По словам старшего директора «Вкусно - и точка» Ирины Коршуновой, сеть ежегодно отправляет на переработку около шести тысяч тонн отработанного масла, большая часть которого теперь идет на производство биотоплива.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026